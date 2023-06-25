照片提供：中華民國羽球協會

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連假最後一天，台灣選手帶來好消息！蔡英文總統今晚表示，今年的台北羽球公開賽，台灣選手的表現氣勢如虹，「小戴」戴資穎奪得女單冠軍、男單蘇力揚、混雙邱相榤與林筱閔、男雙組合「羊肉爐」 楊博涵與盧敬堯，共拿下3座亞軍。期待台灣選手帶著各自的佳績，走向世界。

在女子單打方面，蔡英文在臉書表示，「小戴」以直落二的好成績，第5度在台北賽登頂，創下賽史女單冠軍的紀錄，真的非常不簡單。「謝謝小戴，再次把冠軍留在台灣」。

在男雙組合方面，她說，楊博涵與盧敬堯，在決賽時，更是奮力拚搏到最後一刻，讓全場的台灣球迷，都為他們加油，最後奪得亞軍。

蔡英文指出，這次，也有許多新生代的台灣選手在賽場上嶄露頭角。去年才開始在國際賽事征戰的蘇力揚，可說是今年賽事的最大黑馬，一路過關斬將，擊敗許多知名好手，在男單決賽拿下亞軍，非常期待他未來的表現。

台灣的混雙搭檔邱相榤與林筱閔，去年開始挑戰國際賽。在這次比賽中，獲得混雙亞軍，創下近5年來，台灣混雙在台北羽球公開賽中的最佳成績。

她強調，這幾年，台灣選手的國際能見度越來越高，更每每展現驚人的毅力，令觀眾留下深刻印象。我們期待，台灣選手帶著各自的佳績，走向世界。「我也要感謝所有在連假進場看比賽的球迷，展現最大的支持。我們繼續一起為台灣選手加油打氣！」