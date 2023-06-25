2021年9月30日， 國家住都中心「稚匯好室」、「懷石好室」社會住宅開工動土典禮。（取自新北市政府官網）

2021年9月30日， 國家住都中心「稚匯好室」、「懷石好室」社會住宅開工動土典禮。（取自新北市政府官網）

民進黨總統參選人賴清德陸續在全台成立「信賴之友」後援會，新北市後援會今壓軸成立，現場聚集超過3000人，總統府秘書長林佳龍、前行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃皆來站台。

蘇貞昌致詞時細數蔡政府的政策方向，以及中央對新北的補助，同時炮轟國民黨總統參選人、新北市長侯友宜一次都沒到中央社宅活動，難怪不知道有補助。

對此，新北市政府秀出民國110年9月30日，國家住都中心「稚匯好室」、「懷石好室」社會住宅開工動土典禮的照片，正中央蔡英文總統的旁邊就是侯友宜，打臉蘇貞昌公然說謊。