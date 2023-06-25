沈春華老師6月24日受佛光山惠中寺未來與希望系列講座邀請，以《變的時代 如何耕耘一畝田》為題，從節目主持人、新聞主播者，告別電視台後，轉而主持網路直播節目後做分享，滿滿的熱情，帶給現場所有人及網路直播人許多的溫暖，現場及線上有12615人聆聽。

講師沈春華與現場及線上聽眾分享，變化的時代如何耕耘一畝田。（圖／惠中寺提供）

快樂童年因為有父母親的愛，大學志願不以分數為排行榜以個人興趣進入大眾傳播系，大學有學姊引薦踏入電視圈，40年媒體歲月，沈春華說，好好做好當下該做的事情。知識、視野、想法、概念會隨著人生增長而改變，但赤子之心不會改變，人生保持一本初心，一顆赤子之心，即使小小的善也要去做它，勿以善小而不為，勿以惡小而為之。

人生的因緣際遇裏，沈春華談到大學時代因為學姐關係擔任《新武器大觀》節目主持人，主持《快樂小天使》《我愛紅娘》、《強棒出擊》電視台節目，兒童節目《快樂小天使》成為當時小朋友口中的「沈姐姐」，這個節目讓她在23歲大學畢業拿到第1座金鐘獎，大四到進入電視台六年間拿到六座金鐘獎。

年輕時得名得利後，自我覺察是否出國念書，當時為圓年輕的一個夢想，需要更高的視野，更高眼界，更多知識含量，當時父親講過一句話：「有這個想法表示你還年輕，再過幾年，就會安逸於現實，在舒適圈裏面，不會再自我挑戰了。」得到六座金鐘獎後事業頂峰赴美就讀南加大媒體研究所。

惠中寺未來與希望講座，熱情民眾來到惠中寺聆聽沈春華講師的演講。（圖／惠中寺提供）

有次開車經過台北南京東路和復興南路，有個視障街頭藝人朋友，在車水馬龍的街口做表演，沈春華車停好，走過去將錢放入他的打賞箱，講了加油，他也回了好，聽到那句「好」產生了感動。人生給別人一句加油，對方也領受得到，福至心靈，所謂的「福田」是給予，給予別人，你的福田一點一滴涓滴成河的在成長。

沈春華說，星雲大師一碗麵的溫度永存。2010年因母親臥病多年，心靈脆弱，哥哥陪伴下赴佛光山拜見星雲大師，當時正是傍晚用齋時間，大師邀她吃麵，大師對著麵說，料放太多，吃麵越簡單越好，湯頭要好，吃他的味道，就是要吃麵條裹著湯的味道，大師開示說，如同人生一樣，簡簡單單就很有滋味了。大師送了一筆字墨寶「心如春華」。

佛光山中區總住持覺居法師(左)致贈結緣品感謝講師沈春華。（圖／惠中寺提供）

人生不同的階段，沈春華在做什麼？「新的實驗與學習」與關鍵評論網合作《沈春華關鍵秀》，是一個新的開始，也是親身體驗一個新的時代的來臨。分享是快樂的事，分享一篇親子文章：符合別人的期待，不如對自己的決定負責，這其實是更大的承諾。

她說，這個世界已經大不同，夢想有了更多元的樣貌，成功不是豐功偉業，而是開啟心靈自由之鑰。疫情和全球環境的改變，讓我們為人父母的心思和眼界開闊起來了，還有什麼比「珍惜彼此」更可貴的呢。