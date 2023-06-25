中華女排出戰2023亞洲女子排球挑戰盃，25日以25比13、15、18直落三擊敗印度獲得季軍，這是她們經過歐洲移地訓練，回台調整後首場賽事，中華女排6場比賽取得4勝2敗，總教練陳裕安表示：「這次比賽球員們表現不錯，符合整體賽前教練團評估的目標，先發與板凳都能打出今年國家隊該有樣子，畢竟我們有新血加入，攻守端都有新的磨合目標，亞洲的對手也都備戰亞運，像印尼、越南等都是國家隊主力，有了對戰經驗，教練團也會在回國後協助選手各別調整。」

亞洲女子排球挑戰盃中華女排預賽分別擊敗香港及伊朗晉級，8強複賽先贏烏茲別克，接著輸給越南，並保留預賽對伊朗勝果，以2勝1敗成績晉級4強，四強賽首戰2比3惜敗地主印尼，今日以3比0直落三擊敗印度獲得季軍。

張瓈文及吳芳妤是本次中華女排得分主力，張瓈文在前五場比賽總得分46分，張瓈文表示：「這次比賽自己得了小感冒，多多少少影響自己比賽的表現，希望自己能學習調整，打出更多關鍵分。」對於整體挑戰盃賽事，張瓈文表示：「對地主印尼的比賽比較可惜五局輸掉，但是感覺這次比賽替補球員一上場都能進入比賽狀況，挺住壓力幫球隊止住連續失分，這是讓我們拿下第三名的團隊優勢。」

吳芳妤在前五場賽事總得分45分，其中在昨日對上印尼獨得21分為中華隊全隊最佳，吳芳妤表示：「印象最深刻的是昨日對上地主印尼，現場球迷的干擾很多，但是在場上也會和隊友保持溝通與支持，來自後排隊友提醒攻擊出手時機讓我得到很多分數，所以我的得分要歸功給隊友的幫忙。」

本次賽後中華隊將從印尼返台訓練，部分球員將備戰8月成都世大運，中華隊將於9月3到10日前往泰國出戰亞洲女子排球錦標賽。