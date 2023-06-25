女星何紫妍（荳荳）擁有甜美外型，參加《大學生了沒》被王偉忠與詹仁雄相中出道，她曾演過《我們不能是朋友》、《稍息立正我愛你》、《HIStory5–遇見未來的你》，2020年在《娛樂百分百》的《凹嗚狼人殺》單元中拿下年度總冠軍，今她突然曬出超音波照並扶著肚子，疑似有喜讓大家嚇了一跳。

何紫妍今（25）日曬出手拿超音波照的捧肚照，並寫下「今年，我送給自己的一份禮物」，她接著告訴大家「是不是以爲我要公開什麼好消息了呢，肚子會鼓鼓的其實是因為…我去凍卵啦」，她透露近期一直有在YouTube提到凍卵的想法，邁入30歲之後雖然近期沒有要生小孩的打算，但一直有計畫凍卵，而且聽身邊的高齡產婦分享年紀越大想要自然受孕的難度也越大，加上身邊有朋友選擇凍卵，她也下定決心今年完成這件事。

何紫妍宣布捧肚曬出超音波照。（圖／何紫妍Instagram）

她大讚醫護人員們耐心，透露療程後沒有想像那樣不舒服，只有肚子有一點脹，除此之外沒有感覺到不適，影片中何紫妍拍攝了凍卵的過程，總共取出23顆卵子，為了方便作業她穿短版上衣露出纖細腰身，乖乖坐在椅子上讓工作人員打針，過程非常快速。貼文獲得2.2萬人按讚，八三夭鼓手阿電留「先恭喜？」，大批朋友與粉絲也表示「我被你騙」、「嚇一跳，妳好棒」、「很好的禮物」、「看到照片裡的孩子很健康非常替你們開心」、「單看第一張照片沒看文章真的會嚇死」、「本來已經要恭喜宏軒了…」、「還好我文章有看完」。