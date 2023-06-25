民眾黨總統參選人柯文哲就重啟服貿和民進黨隔空交鋒，民進黨立委洪申翰稱柯有爭取北京支持，及挖空藍營的支持基礎兩大目的；柯則不悅表示，民進黨每天都放狗咬人，洪再回嗆「柯認知民眾黨內都是狗」。對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，民進黨別再扯東扯西，想試圖轉移焦點，說到底就是民進黨政府想重啟服貿。

楊寶楨表示，柯文哲主席所講的「狗」說法上只是比喻，而且主要針對側翼網軍，其實洪委員也不需要自行對號入座。楊寶楨呼籲，民進黨立委們也別試圖藉此轉移焦點，陸委會四月份在記者會明確提到，要在ECFA文本明定和對岸儘速完成服貿貨貿磋商，所以真正想重啟服貿的應該是民進黨吧？民進黨總統參選人賴清德被柯文哲提問，過了兩天也遲遲不願正面回應。

楊寶楨強調，洪申翰認為柯文哲是想透過服貿貨貿「跟中國綁更緊」，但賴清德此前說想和習近平吃晚餐，才是更讓外界擔憂目的為何？想倒向共產陣營？她反酸，民進黨不要只會說別人，面對質疑都噤聲不回應，這樣還希望獲得人民的支持，繼續做執政黨嗎？