隨AI人工智慧的發展，企業也將科技運用在各個層面上；民視表示，將推出台灣首位「電視台AI主播」，預計於明日(26日)正式上線；NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，明日將發函請民視說明，此種方式與其營運計畫書是否相符。

ChatGPT問世以來，生成式AI技術帶動產業與科技發展，翁柏宗坦言，首位AI的虛擬主播誕生後，可能引發討論話題，其他電視台也可能跟進，涉及的層面比較廣，因此，將發函請民視說明，除了要與營運計畫書相符外，也要說明內控機制，畢竟AI主播不是真人，如何處理新聞事實查證的工作細節，都要一併說明清楚。

由於民視正處於換照期，翁柏宗表示，首位AI虛擬主播誕生與換照，兩者沒有關係，不會相互影響，而民視換照正在審查中。

民視表示，歷經半年不斷調整，清新又有氣質的虛擬主播誕生，目前AI虛擬主播尚未命名，明日上線後會邀請觀眾上民視新聞官網留言，參與線上命名活動，見證歷史性的一刻。