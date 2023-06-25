根據陸媒日前的報導指出，美國雷根號航母在南海航行時，遭轟-6K戰略轟炸機驅離，且轟-6K貼海航行到距雷根號30公里的空域，甚至開啟火控雷達鎖定雷根號。對此，前海軍艦長呂禮詩25日就表示，「這大部分是不相關的，因為艦隊要發航都是最少要一個禮拜或三天之前，就要做好相關的航行計畫及操演項目，轟-6K跟雷根號兩個是不相關的」，引發討論。

呂禮詩25日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這大部分是不相關的，因為艦隊要發航都是最少要一個禮拜或三天之前，就要做好相關的航行計畫及操演項目，轟-6K跟雷根號兩個是不相關的」，呂禮詩更點出，「事實是在2019年的下半年，中國大陸的飛行二大隊對海上的艦艇是有驅離的，但那個驅離的不是雷根號，也不是尼米茲號」。

呂禮詩強調，「轟-6K可以攜帶CM－401型反艦彈道導彈，而這種飛彈的雷達很小，所以雷達跟攻擊目標中間一點關係都沒有」。