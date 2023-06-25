新竹瓦斯公司設備異常導致竹北發生氣爆意外，導致一名少年全身9成燒燙傷，新竹縣長楊文科25日前往林口長庚探視該名傷者與家屬，表達歉意及關切。家屬當面向楊文科提出訴求，楊文科則允諾家屬縣府會力配合協助醫療、重建家園等需求，也會對相關單位究責到底。

家屬指出，首要訴求就是針對孩子醫療照護全力救治及後續照護，事發當天119沒有在第1時間趕到現場協助送傷患就醫，他們無法諒解，拜託縣長一定要協助針對相關單位，如瓦斯公司及消防局究責問題，勿枉顧受災戶權益，而他們遭受極大創傷，後續處理需要與各單位都有單一的聯絡窗口，即時聯繫加快處理效率，另外，因每天都需要從竹北到林口長庚來回奔波，考量車程及精神狀態，希望能有專車接送。

針對家屬訴求，楊文科一一允諾，對於相關單位一定徹查，該負責就負責，聯絡窗口也都已經安排好，決不會讓家屬四處奔波聯繫，專車接送的部分，已請瓦斯公司協調提供，另外，也請社會處指派社工，每天駐點長庚醫院協助家屬，減輕家屬負擔，如有心理諮商服務需求，也可向社會處提出，轉介衛生局心衛中心提供協助，協助他們度過難關。

對於救護車未能及時抵達，新竹縣消防局長陳中振解釋，消防局早在8時14分起便陸續受理案件，63通報案電話幾乎癱瘓報案系統，勤指中心當下迅速加派人員上派遣台接電話，針對帝王至尊社區，消防局在8時31分接獲報案，8時41分首批車組包含消防車、救護車便抵達現場，第2批、第3批也陸續抵達，能理解家屬焦急的心情，盼少年早日康復。