美國這個周末相當不平靜，美國密蘇里州的堪薩斯城（Kansas City, Missouri）25日凌晨發生兩起槍擊事件，根據多家美媒報導，目前已知槍擊事件造成少3人死亡、5人受傷，警方在現場拉起封鎖線封鎖周邊並包圍數個街道，詳細傷亡數字、槍手身分待釐清。

根據美國《KSHB》報導指出，堪薩斯城在當地時間25日凌晨3點03分、4點30分陸續發生槍擊案，事件均發生在市區展望大道（Prospect Avenue）附近，堪薩斯警方表示，發生在3點03分的槍擊事件，目前確定有多人死傷，詳細傷亡人數仍在持續調查中，另一場4點30分槍擊案已知造成3死5傷。

當地近期槍擊事件頻傳，上個月同樣在堪薩斯城的一處Klymax Lounge夜店，也在凌晨時分爆發槍響，至少造成3人死亡、1人命危，根據堪薩斯城警察局的說法，他們接獲消息後趕抵現場，發現1人陳屍屋外、1人死在夜店內，另有3名傷者被送往醫院搶救，但其中1人宣告不治、1人狀況危急，所有死者都是成年人。