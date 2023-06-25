陳子鴻(中)在投入台師大教學後，持續拓展流行音樂教育版圖，去年領軍開創自美國來台設置的頂尖流行音樂教學品牌「1500 Sound Academy聲量音創學院」，並擔任校長，積極提攜後進。(陳俊吉攝)

台灣師範大學首開先河，在2014年開辦流行音樂產學應用碩士在職專班，並邀請金牌製作人陳子鴻擔任兼任副教授，負責教學與協助課務規畫。他在接受本報專訪時表示，該班招生情況不錯，如今不只吸引對流行音樂產業有興趣、需求的社會人士，每年甚至還有不少位中小學音樂老師前來報讀，考量生源走向多元，招生幅度必須更為寬廣，因此將課程定義為培養流行音樂產業經營者，也會帶著學生實際投入演唱會、專輯製作。

陳子鴻在台師大任教已9年，身為該班最具代表性的師資，他在碩一與碩二都有開課，包含「音樂製作概論」、「個別主修」、「音樂創新創業與財務策略管理」等課程。

陳子鴻提到，流行音樂產業分工精細，不僅包含詞曲創作與推出藝人，更囊括經紀、企畫、活動等工作，甚至還必須對著作權、財務有所了解，因此兩年前他在台師大音樂系系務會議提案分組教學，現在招生分為一般招生、專業成就兩組，讓屬於流行音樂與非屬流行音樂背景的社會人士報名，另也再邀請具備會計學博士學位的專家開設稅務課程，以及畢業於該班的大大國際娛樂總經理李明智來教授「音樂製作」，全面擴充教學能量。

在投入台師大教學後，陳子鴻持續拓展流行音樂教育版圖，去年領軍開創自美國來台設置的頂尖流行音樂教學品牌「1500 Sound Academy聲量音創學院」，並擔任校長。

過去外界多認為，在流行音樂圈發展與否，看待個人天賦，且業界著重師徒制，尤其是創作層面，真的可以教嗎？對此，陳子鴻直言，過去對此也曾有過質疑，「如果不開始做，10年後還是在討論這些問題」，想到美國有著老牌獨立音樂學院柏克萊音樂學院，持續在全球培育知名音樂人，也相信好的音樂能不斷流傳下去，秉持著想要發掘年輕一輩音樂人的想法，便以身先士卒的心情投入教育。