台灣師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班開辦迄今已滿9年，招生成果不俗，每年吸引不少嚮往流行音樂圈的青年世代加入。論及學習成果，該班學員表示，過去創作歌曲時，宛如瞎子摸象，效率不佳，現在透過知名業師引導，不僅很快掌握寫歌與演繹訣竅，也結識不少業界人脈，有助往演藝事業發展。

畢業於台大經濟系的何浩瑜，現為專班碩一生，致力想要成為獨立藝人的他表示，自己並非科班出身，完全沒有接觸過專業音樂課程，過去只能靠自學摸索如何寫歌，或上網找資料與參加坊間課程，但這些教學「甚至還是錯的」，導致無法有效率地完成創作，後來看到知名製作人陳子鴻與詞人何厚華等人在台師大任教，便前往報名。

何浩瑜說，他寫的歌曲主要是嘻哈饒舌類，過去結識的夥伴也幾乎都是相同歌路的朋友，「到台師大很像進圈子的感覺」，認識更多流行音樂圈同好與老師，課程規畫也如同商學院，還能學到經營管理與法律著作等概念，有助連接演藝圈資源。

大學就讀成大環工系的施竣中為陳子鴻的指導學生。他指出，因為喜歡搖滾樂，學生時期擔任樂團擔任吉他手。過去對於演藝事業不了解，投入專班課程後，不僅學到從產業、創作、經營者等不同角度看待藝能產業，更知道怎麼辦好一場演唱會。

施竣中特別提到，詞人何厚華在課中教導寫歌技巧，以過去寫過的經典情歌作為案例分享，引導學員掌握寫詞、文案包裝等命題設定與創作思路，能學到如何做好一張專輯。