為解決內科交通，台北市政府於內科新增20個YouBike站點，國民黨台北市議員詹為元指出，連接內科進出的民權大橋和成美橋目前皆沒有自行車道，導致自行車與機車並行搶道險象環生的問題，北市府應規劃更友善、安全的騎乘環境。新工處表示，2025年民權大橋改善工程完成後，屆時將有自行車道，改善事故發生。

詹為元表示，內科新增20個YoubBike站點，是為改善內湖交通，最理想的狀態是吸引通勤內科的族群不使用私人運具，以公共單車從台北市外圍進入內科。但主要連接內科進出的一般橋梁民權大橋和成美橋目前皆沒有自行車道，而自行車屬於機慢車，因此產生自行車與機車並行搶道，險象環生的問題。

他說，今年1到5月，成美橋自行車涉入交通事故件數為1件，而民權橋則高達11件。橋下路口處，成美橋自行車涉入交通事故件數1件，民權橋3件。

詹為元點出，民權大橋下橋後自行車事故率明顯降低，顯現下橋後路面變寬，自行車不再需要與機車爭道，相對較為安全。儘管自行車屬於機慢車，但從最直觀的事故率來看，明顯對自行車非常不利。

他提醒，北市府應規劃更友善、安全的騎乘環境，不然許多自行車為安全騎上人行道與行人爭道，反而產生更多問題。

對此，交工處回覆，目前民權大橋正在進行改建工程，未來完工後也會有獨立的自行車專用道，屆時也會有效地將機車與自行車進行分流，降低意外事故發生機率。

新工處補充，民權大橋改善工程已經開工，為邊設計邊施工的統包工程，因此自行車道目前還在設計中，預計將於2025年與民權大橋改善工程，一同完成。