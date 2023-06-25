樂天桃猿余德龍10局下成功執行強迫取分戰術形成再見安打。（陳麒全攝）ㄌ

樂天桃猿不願讓上半季淘汰指數歸零，10局下滿壘時靠著余德龍成功執行強迫取分戰術，敲出再見安打，助隊以6比5氣走統一獅，成功讓淘汰指數停留在1，仍保有爭冠機會，加上另一地味全龍以11比7擊敗富邦悍將，也讓獅隊封王魔術數字停留在M3，最快28日非自力封王。

獅隊在9局上靠著代打林子豪打回超前分，9局下面對獅隊羅昂，郭永維在2出局後敲安追平，也讓比賽進入延長賽。10局上獅隊無功而返，下半局桃猿繼續面對羅昂，1出局滿壘時余德龍成功執行強迫取分戰術，也讓比賽就此結束。

「我們就是要搶這1分，因為只要得分比賽就結束了。」總教練曾豪駒肯定球員韌性，在落後時都有撐住。他也坦言，看到獅隊推出羅昂後援並不意外，「在短期想要搶勝的時候，什麼狀況都有可能。我們知道羅昂不好打，只能想辦法在他身上得到一些分數。」

此役兩隊單場共敲32支安打且都為一壘安打（統一14、樂天18），刷新2008年3月30日，興農牛17安、對手中信鯨7安，兩隊合計打的24支安打全都是短程一壘安打的聯盟紀錄。曾豪駒坦言沒有發現這紀錄，但知道都是短程安打需要更多戰術串連。

桃猿拿下2連勝也繼續保住上半季爭冠一線生機，獅猿兩隊休兵1天後將移師嘉義市繼續進行交手，曾總說：「相信應該會是滿精彩的，現在每一站都很關鍵，他們想趕快把魔術數字減少，我們也要把握每一場。」