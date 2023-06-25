台東鳳梨釋迦恢復輸往中國大陸，農委會主委陳吉仲在個人臉書批評台東縣長饒慶鈴「配合中國起舞」，「自貶國格」，侯友宜競選工作室發言人呂家愷說，陳吉仲自己拿不出辦法，只會嘴砲酸人，自己才是「自貶人格」，「配合民進黨抗中政策起舞」，陳吉仲光會寫臉書、水果無法往外輸。侯友宜稍早也在饒慶鈴臉書表示，謝謝饒縣長，為大家開了一扇門，做了地方父母官該做的事。

呂家愷強調，饒縣長為台東農民發聲，為農民找生計，還被抹黑曲解成，中國大陸搶台灣農民的工作，請陳吉仲把話說清楚，到底配合了什麼？又損了什麼國格？整個事件，損失的只有農民辛苦栽種的血汗錢，配合中央的結果，就是什麼都沒有。

呂家愷也說，就像饒縣長所說的，外銷檢疫當然是中央的權責，但目前的中央政府，根本沒有辦法和對岸對話，更不要說溝通，既然中央不行，那就只有地方自己來，結果沒想到，溝通有了結果，還要被說風涼話，地方做了中央做不到的事，反而要被指責。

呂家愷說，中央讓農民枯等，就是坐以待斃，陳吉仲只會酸人寫臉書，說要把釋迦外銷日本美國，結果是，外銷日本的成績，低的可憐。

侯友宜今晚也透過臉書回應饒慶鈴臉書表示：「謝謝饒縣長，為大家開了一扇門，做了地方父母官該做的事，照顧了農民的生計，反映了地方的聲音，就算是地方政府，只要盡心盡力，一定可以為人民做更多的事，以民為天，一定要把民眾，隨時放在心裡」