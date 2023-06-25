「北北基桃1200都會通定期票」將於7月1日正式上路，但依據「112年內科員工問卷調查報告」，仍有46％內科員工不願意使用。國民黨台北市議員李明賢分析，經濟優惠對於內科員工無感，重點還是在於如何解決一人汽車和轉乘問題。交通局回應，未來將評估接駁公車，並於下半年鼓勵企業共乘，多管齊下解決內科交通。

台北市交通局委外於今年3月29日至4月30日，針對內科員工進行問卷調查。對於北北基桃1200都會通定期票，46％內科員工不願意使用，54％內科員工則願意使用。

至於若北捷實施周一至周五上午8時前、晚間6時後，離峰時間進出西湖站或港墘站，享票價4折優惠，將提升46.2％內科員工搭乘捷運通勤之意願，53.8％則否。

李明賢指出，近半數內科員工對於1200月票無感，重點不在於經濟上的誘因，而是轉乘仍然不夠便利，如桃園民眾如果要到內科上班，還要經過機場捷運、板南線和文湖線，沒有人願意為了省幾百元，反而製造自己的麻煩，還不如直接開車，因此必須解決轉乘問題，減少一人汽車。

他分析，目前只有柔性勸導公司可以「共乘」，但效果有限，不僅是不同公司間是否可以共同執行，還牽涉到信賴度和治安等問題。且有些私人運具是丈夫先送孩童上課，再送妻子上班，最後才駕駛到內科，去除這些剛性需求，如何誘導只是為了方便而開車、騎車的上班族，轉而使用綠運輸或推廣共乘，才是重點。

交通局長謝銘鴻說明，46％內科員工不願意使用1200月票，也有可能是總交通經費負擔不超過1200元，鼓勵綠運輸措施中，1200月票和離峰優惠都是其中的方式，離峰優惠若內科員工使用比率不高，也可能就不會推出，目前也有和業者討論接駁公車到公司的路線，未來會評估。

謝銘鴻說，交通局下半年將協助企業推動共乘，主要還是要看企業主的態度，交通局屬鼓勵性質，不同公司間則規劃以APP相互媒合。

他強調，每個人需要的交通條件都不同，有私人運具的需求也無法強制轉移，以多管齊下的方式解決內科交通。