和同事間保持友好愉悅的氣氛，對上班是一大益處。一位應屆畢業後馬上就業的女子表示，她平時不太會和同事交流工作以外的事情，幾個月後卻發現因為缺少交流影響工作，不知道主管的要求、成果，還以為是自己的能力爛，直到她換單位、和準備離職的同事小聊天後，才知道對方也覺得主管有問題。不過貼文曝光後，許多人紛紛警告，閒聊內容最好跟個人沒有重大關係，因為「職場可不是交朋友的地方」。

原PO在Dcard發文指出，她到職後發現公司氛圍有一點詭異，除了一些小團體外，同事間平時不大會交流與工作無關的事情，她也以為公司氛圍就是「上班好同事，下班不認識」，幾個月後卻發現同事們都不知道主管到底要什麼、怎麼做才對。

原PO提到，像是一開始到職沒什麼交接，只拿到一些文件、檔案要自己消化，不清楚主管交代內容時，她進一步詢問卻挨轟「講得還不夠清楚嗎？難不成要一個個檔案教妳怎麼做？」，最後成果又被主管打槍，長久反覆下她開始以為是自己能力爛；之後原PO換了單位，不過一直到最近和一位將離職的前組員聊天，她發現前組員也覺得主管有問題，一直感到自卑的她才終於釋懷。

對此，許多網友紛紛回應，「新人真的別亂閒聊，應該說閒聊要看話題，即使你再討厭某人也一樣，我快30換了3間公司，3間都上市公司，真的覺得到哪都有那種背後講閒話，或是雙面人的公道伯…」、「我誠心建議，閒聊要聊一些跟你本身沒有什麼重大關係的事情，例如美食電影，沒有摸透他們的底之前不要聊私事，職場可不是交朋友的地方，再怎麼樣還是要把工作做好為主」。