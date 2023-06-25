民眾黨總統候選人柯文哲近期民調上揚，新竹市長高虹安的勝選模式會否重演引發討論。媒體人黃揚明25日在《新聞大白話》指出，高虹安現象不在民眾黨提幾個立委，而是關鍵時刻地方派系的站台，如果柯撐住這一波綠營火力攻擊，到9月份民調還在第二甚至第一名，國民黨可能會有小雞叛變及強大的地方派系移動，對侯友宜就會是致命傷，包括郭台銘要不要選也是變數。但如果柯被打回第三名，高虹安現象就不會發生。

「什麼叫高虹安現象？」黃揚明提到，當時民眾黨在新竹市提名了幾個議員？印象中是5個，那在整個新竹市議會根本是一個極為微小的力量，最後當選幾個？2個，而且一個還是國民黨現任議員加入民眾黨，另外一個才是新人。所以等於說，民眾黨在新竹的基層有沒有力量？沒有！可是高虹安當選了市長，一樣在三腳督的狀況下，不需要過半的選票，高虹安當選了市長，關鍵在什麼樣的一個契機？

黃揚明表示，就是當你的民調逆轉，你要把第三名邊緣化，這個高虹安現象要產生，不管是侯友宜還是柯文哲，第一個，你要成為第二名、乃至於第一名，然後把第三名甩開，而且第一名跟第三名要站在同一陣營，就是支持者認為你們是一夥的，要對抗的是那個第二名。以前棄保是政黨操作，現在比較屬於支持者自發去選擇，誰是我的共主？所以誰強，我往誰移動，高虹安現象比較算是新興的支持者自主的選票移動現象。

「這次柯文哲有沒有辦法變成像高虹安那樣？我認為目前還言之過早！」黃揚明指出，倒不是因為民眾黨沒有能力在區域立委選舉中獲勝，因為高虹安當選，新竹市民眾黨也沒提幾個議員，關鍵是最後階段誰站在高虹安身邊？議長、副議長！這些所謂地方頭人，甚至有人還是國民黨的，就直接站過去了。

黃揚明強調，所以問題來了，如果柯文哲在現階段能夠撐住這一波綠營的火力攻擊，只要柯文哲能夠撐到9月份，民調還在第二名，甚至到第一名，穩定領先侯友宜的狀態，很有可能接下來就是所謂的小雞叛變，國民黨可能會有很強大的地方派系的移動，對侯友宜就會是致命傷。包括郭台銘要不要選，都可能成為柯文哲能不能創造高虹安現象的重要變數，關鍵就是柯文哲現在要撐住。

黃揚明直言，如果柯文哲撐不住，這一波就被打下來了，他就被打回第三名的話，高虹安現象就不會發生，「就可能變成侯友宜！」