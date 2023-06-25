統一獅想拚上半季冠軍卻連續遭到阻礙，9局上靠著代打林子豪敲出超前分，但推出「奇兵」羅昂「關門」卻沒能守成，10局下在滿壘時被余德龍成功執行強迫取分戰術、「點」出再見安打，以5比6不敵樂天桃猿，吞下2連敗，想要封王最快要等到28日，還需要看別人臉色。

羅昂在9局下1分領先時登板「關門，這也是他來台後首次後援，但他在2出局一、二壘有人時被郭永維敲安追平，也讓比賽進入延長賽。10局上獅隊無功而返，10局下1出局滿壘時，余德龍點出再見內野安打。

首次後援就吞下救援失敗、承擔本季第5敗，賽後羅昂十分自責沒能幫球隊守下勝利，「對方點得非常好，我有感覺他有可能這樣做，雖然有壓力但我還是要想辦法把球投進好球帶、讓他把球打在場內，比賽就是這樣，只是結果不如意。」

沒能成功完成教練團賦予任務，羅昂賽後難掩失望神情，「今天對我來說是很差的一天，我對自己很失望，沒有幫到球隊。」他表示，賽前就有收到如果球隊領先的會，需要他「關門」的指示。

「很不幸地，我沒有幫球隊拿到這一勝。」羅昂也提到，自己的職業生涯有12、3年是擔任牛棚角色，因此對後援角色不會陌生，結果不理想純粹是自己的問題。

獅隊今天讓到手勝利溜走，兩軍休兵1天後將移師嘉義市繼續進行交手，若按照以往獅隊輪值，羅昂都在單周打頭陣，但今天他已在9局後援2局，他表示，目前尚未接獲教練團指示，但他會隨時做好準備，來到球場、接受教練給的指令。