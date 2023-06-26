福島第一核電廠計畫將含氚核廢水（即ALPS處理水）排入海洋，日本原子能規制委員會委員長山中伸介等人昨天至當地視察核廢水排入海洋的設備。他說，排放設備的最終檢查預定28日啟動。

日本共同社報導，日本政府預定今年夏天前將東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠積存的含氚核廢水排入海洋，山中伸介24日到當地視察排放設備。

視察後，他說：「（設備方面）沒大課題，工程正確實推動。」他說，原子能規制委員會在含氚核廢水（日本稱ALPS處理水或簡稱處理水）排入海洋前，針對設備的最終檢查預定28日啟動。

他表示，有關ALPS處理水的資訊，日本至今一直都很鄭重地向國內外發訊，今後包含排放設備使用前的檢查結果在內，也將鄭重提供資訊。

報導說，有關ALPS處理水，日本政府曾向漁民承諾如果沒有相關人員的理解，就不會處理，但日本政府並未公布開始排放的條件與日期。

2011年311大地震與海嘯侵襲日本東北地區，福島核電廠6座反應爐裡的3座熔毀，為讓反應爐內熔融核燃料保持在穩定狀態，須持續注水冷卻，這些冷卻水加上流進反應爐的地下水及雨水等，形成含有超高濃度放射性物質的「污染水」，每天以140公噸的速度持續增加。

這些污染水經過多核素處理系統（ALPS）去除氚以外多數輻射物質，最後變成「核廢水」（ALPS處理水），這種含有氚的核廢水日積月累，被貯藏在核電廠腹地內。

日本核電廠排放含氚核廢水入海時，不得超過標準值每公升6萬貝克。東電表示，在排放核廢水前會先稀釋，直到每公升含氚量不到1500貝克，也就是日本規定飲用水含氚上限值的1/40，而且會通過海底隧道排放到約1公里外的海域。（編輯：郭中翰）1120625