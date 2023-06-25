英國37歲名媛芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevingne）是超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）的姊姊，她的父親是房地產開發商，外祖父則是爵士，祖上不少人擁有貴族身分，還有祖先曾擔任倫敦市長，她曾演過電影《金牌特務：機密對決》，去年與航空業小開詹姆士庫克（James Cook）結束8年婚姻，近期就被拍到與希臘王子疑似熱戀中。
根據《每日郵報》報導，近日24歲希臘王子康斯坦丁艾力西奧（Constantine Alexios）被拍到和芭碧迪樂芬妮一同現身倫敦街頭，兩人當天一同出席義大利設計師亞歷山德拉·里奇(Alessandra Rich)舉辦的晚宴，芭碧迪樂芬妮穿著深V荷葉領黑色洋裝，兩人雖沒有做出什麼親密舉動，不過有消息指出，相差12歲的兩人已經交往一段時間。
據悉康斯坦丁艾力西奧的爺爺希臘末代國王康斯坦丁二世，康斯坦丁二世1964年登上王位，1967年底因軍人政變流亡國外，1973年遭到軍政府罷黜，1974年軍政府垮台，全民公投依然放棄君主制，康斯坦丁二世成為末代國王。康斯坦丁艾力西奧的父親是希臘王儲帕夫洛斯（Pavlos），康斯坦丁艾力西奧身為長子若君主制還在就會是王儲，雖然已失去實質權力，但外界仍會稱康斯坦丁艾力西奧為「希臘王子」。
由於希臘王室是丹麥王室的直系後代，康斯坦丁艾力西奧同時也是丹麥王子，同時西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）、英國親王威廉（William Louis）、瑞典維多利亞王儲（Victoria Désirée）分別是他的教父母。
文章來源：Luscious in lace! Poppy Delevingne, 37, puts on a leggy display as she steps out for date night with beau Prince Constantine Alexios Of Greece, 24
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