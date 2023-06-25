港星鄭欣宜是已故女星「肥肥」沈殿霞和鄭少秋的女兒，身為知名星二代的她，跟隨父母腳步踏入演藝圈，並在歌壇闖出一番成績。誰料，她近期傳出失蹤的消息，不僅缺席頒獎典禮，更有人謠傳她的死訊。對此，鄭欣宜的歌手好友馮允謙(Jay Fung)也曝光她的近況。

鄭欣宜在歌壇上有著不俗的佳績，據港媒《東網》報導，她日前在港電台及ViuTV的頒獎典禮上得到許多獎項，但她卻未現身。當時，唱片公司稱她因病請假，但事後傳出她因情變而失約的消息，且她的社群最後的更新停在兩個月前的4月26日，此後便再無更新，因而引發外界擔憂。

對此，鄭欣宜經紀人在過往曾出面透露鄭欣宜目前只是身體微恙，在療傷當中，「希望大家多給她一點時間。」然而，近日有網友在YT頻道上以：「鄭欣宜遺體找到，香港警方公開詳細經過」為題，傳出鄭欣宜的「烏龍死訊」，在陸網上掀起一陣討論聲浪，而由於鄭欣宜上月底迎接36歲生日也未更新社群，且近期也無新動向傳出，引發粉絲擔憂。

鄭欣宜被稱有「死訊」傳出。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

據港媒《明報》報導，鄭欣宜的好友馮允謙昨(24)日出席公開活動時，被問及有關鄭欣宜的近況時，透露：「我不想講太多，她在家休息，而我私下有傳訊息問候她。我很掛念她，也很想寫歌給她，但重要的是她休息夠就會回來。」並謝謝外界給鄭欣宜的關心。相關話題也在陸網上掀起討論，有不少網友紛紛抨擊瞎傳「烏龍死訊」的舉動，留言：「謠言止於智者，大家不要輕易相信」、「假消息真的讓人嚇一跳。」