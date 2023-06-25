加班對於許多人來說是個加薪的好方法，不過也有人認為把時間拿來加班不值得。一位從事物流理貨工作的男子表示，近日有許多人到公司應徵，他發現許多大學學歷的正職同事不願加班，但暑假打工的高中畢業生們卻都願意配合加班，讓他好奇「為什麼大學畢業的員工比較不願加班？」，貼文曝光後引發熱議。許多人發現，該公司前2小時加班費為時薪177元、之後為222元，紛紛直呼「你太奴了，是想幫老闆賺幾台車？」

原PO在Dcard發文指出，他的公司在雲嘉南地區還算條件不錯，正職底薪30K起、有3千元津貼和年終三節，加班費為前2小時時薪177元、之後222元，雖然需要常態性加班，不過他相當適應這種生活。由於最近迎來畢業潮，公司來了很多新人，不過原PO發現大學畢業生做滿8小時後，都會找藉口不配合加班，反觀暑假打工的高中畢業生們都很願意配合，讓高中即就業的原PO無法理解。

原PO提到，由於這些同事們不願加班完成當日工作量，其他願意加班的人都得幫忙到凌晨才能下班回家，隔天又是6點上班。原PO說明，他不覺得是現在年輕人很草莓，畢竟也有勤奮工作的年輕人，不過也讓他很不解，「如果是我有事要提早走，我都很對不起我的同事，更何況是常態性不加班的人」。

對此，許多人紛紛回應，「底薪才3萬，加班費是有沒有超過176／時，暑假打工的小朋友太好騙了啊，你太奴了，是想幫老闆賺幾台車？」、「加這麼多班也買不起房，這麼奴幹嘛」、「如果面試有直接表明會加班的工作我都不會報到，因為想要有自己的時間」、「為何拒絕加班要對不起同事，你也可以選擇不加班啊，是要有多奴」。