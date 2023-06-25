高雄一名傅姓男子花3千元，約住在隔壁的未成年少女到旅館開房間，被少女父親告上法院。一審審理時，法官考量傅男以賠償30萬元達成調解，依妨害性自主罪判處傅男有期徒刑3月，緩刑2年，另須參加2場法治教育。案經上訴高雄高分院被駁回，可再上訴。

判決書指出，傅姓男子想約住在隔壁的少女從事性交易，透過少女的學姊牽線，談妥以支付3千元為代價換取性交易1次，還額外支付學姊1千元傭金，最終傅男與少女在旅館發生性行為1次，直到少女父親知情後，憤而將傅男告上法院。

高雄地院審理時，法官指出，傅男未克制自身情慾，以金錢對價關係與少女發生性交行為，已經影響少女的身心發展及對兩性關係的價值觀，但考量傅男以支付30萬元與少女達成調解，認罪且態度尚可等情狀，依犯與14歲以上未滿16歲有對價性交罪，判處傅男有期徒刑3月，緩刑2年，期間付保護管束，另須參加2場法治教育。案經上訴，高雄高分院駁回，可再上訴。