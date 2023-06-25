大陸039C柴電潛艇已頻繁參加多項軍事活動，包括2022年8月為反制時任美國眾議院議長裴洛西訪台所舉行的圍台軍演。針對大陸潛艦的部署，前海軍艦長呂禮詩指出，大陸海軍的潛艇基地，在北邊的是「龍宮」基地 ；南邊兩基地則在三亞的亞龍灣；東部在杭州灣、舟山島附近的大榭島跟象山港。

針對中美潛艦的部署，呂禮詩今(25日)在政論節目《新聞大白話》中表示，現在有一種說法，美國的核動力航空母艦，也開始使用類似搖桿的的方式操縱，因為這是商用現貨潛艇用商用現貨就好，因為若要去研發一套系統，而且只有少數的部隊使用，那個價格非常高。

至於大陸潛艇，呂禮詩指出，大陸海軍潛艇基地，在北邊的是「龍宮」基地 ；南邊潛艦基地，則是在三亞的亞龍灣；東部戰區並不需要用核動力潛艦，用傳統電力即可，也就是柴電潛艦，柴電潛艦位於杭州灣、舟山島附近的大榭島跟象山港，只有這兩個基地。

另外，他認為，共軍有在台灣附近佈放陣列，他曾於一篇論文提到，西沙群島有很多潛標。還有刊物稱2014年曾在台灣的東部海域佈放，但我們好像沒有找到過。潛標可以潛到1000公尺，會定時上浮，會先將偵測到的內容存起來，到了那個時間，就會浮起來上傳訊息。