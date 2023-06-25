民眾黨主席、總統參選人柯文哲24日語出驚人說「可以選就選，那不能選就算了」，並直言民眾黨當前困境是區域立委找不到人，引發熱議。民眾黨台北市議員林珍羽25日在《新聞大白話》節目強調，柯文哲民調上來是半由天半由人，可說是天選的漁翁得利。因為民眾厭倦藍綠惡鬥，想看到一個正常的領導人，而柯文哲把人話講出來了，退選要有正當理由，民眾黨主張聯合政府、團結台灣，而現在沒有比這更超前的理由。

「說找不到候選人，我覺得他講得真的有點誇大了啦！」林珍羽表示，地方黨部其實都有蒐集有意要參選的民意代表，提報到中央，再由選決會來做提名。那是不是有些小雞看到報導才知道要選？其實是地方希望說哪幾位戰將可以來這個選區，所以才會說怎麼自己都不知道。

林珍羽提到，要求不分區參選其實有幾個目的，列四點：第一，開拓選票的可能性。第二，在總統大選會有地方性的舞台。第三，在選舉過程中傳播政治理念。第四，展現台灣民眾黨持續往下走的決心。這四點是台灣民眾黨為什麼要讓不分區委員開始去開枝散葉，很重要的原因。

「主席有講到說，他什麼都沒有做，突然民調就上來了，這叫作天選的漁翁得利！」林珍羽指出，半由天、半由人，一半是自主加分，一半是被動加分。性騷擾的案件，他只要斬釘截鐵告訴民眾黨怎麼做，他就會加分，對於淺綠選民不會投侯友宜的，就覺得不壞喔，加分！再來，侯友宜的餵藥案、大學演講可能也不是表現得這麼好，柯文哲又自動加分，因為藍營支持者不可能投賴清德，所以真的就是一半由天，一半由人。

主持人王淺秋問到柯文哲談是否退選。林珍羽強調，柯文哲說了，他要有正當的理由，他才有可能退選，但是現階段根本沒有任何正當的理由。對台灣民眾黨來講，現階段「聯合政府，團結台灣」絕對是比下架民進黨更重要，如果有比這個更超前的正當理由，大家再來說。當然對綠營來說，看到一個黑影趕快開槍！但對柯文哲來說，他只要做正常人就好了，為台灣選一個正常人，藍綠惡鬥，民眾想看到一個正常的領導人。

「不管性騷案件也好，看到柯文哲的態度，大家會想說：對，這才是講人話嘛！」林珍羽直言，侯友宜整天講我們、大家，但是大家想看到的是，你想帶大家去哪裡？你想帶我們去哪裡？柯文哲講出來了，這就是柯文哲很大的不同，所以說真的，為台灣選一個正常人就夠了。