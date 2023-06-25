教育部公布110學年高級中等學校應屆畢業生有85.9％繼續升學，其中普通科（高中）達96.7％，專業群科（高職）是81.8％。學者說，絕大多數高職畢業生去升學，不僅與《技職教育法》的目標相違背，也造成產業缺基層勞工，未來要找水電工、土木工將愈來愈難。

教育部統計，106至110學年這5年的高中畢業生中，分別有94.9％、93.5％、95.4％、97.0％、96.7％的學生去升學。不過讀高中原本就是為了升大學，因此將近97％的高中應屆畢業生繼續升學，屬正常現象。

比較特別的是，106至110學年，高職應屆畢業生升學的比例分別為79.4％、79.5％、80.6％、82.4％、81.8％。高職應屆畢業生繼續升學比例有逐年上升趨勢，而最近3年都超過80％。

前教育部國教署長、台北市立大學名譽教授吳清山說，這麼高比例的高職畢業生升學，與《技職教育法》主張的「學生習得一技之長後投入產業界」的精神相違背，也因為這樣，現在水電、土木、建築、農業、機械等領域都缺乏基層工作人員，一般人家裡水電壞了，要找水電工來修理，將愈來愈不容易。

吳清山認為，高職生畢業後先進入職場，如果覺得有所不足，再回到學校進修，這才是最好的方式。如果他們直接升學，未來從科技大學畢業後，除非很有興趣，否則不太會去做基層勞工的工作，「沒有了工人，產業要怎麼運作」？

不過《大學問》網站執行長魏佳卉看法不同，她表示，台灣學生比較晚熟，他們若高職畢業就投入職場，一旦受挫，就會宅在家裡不出門，反而不是好事。更何況，高職畢業生在職場其實缺乏競爭力，要他們馬上就業，一定會遇到困難。他們若繼續升學，可以在科大學到更多專業能力以因應新時代的工作。

教育部回應，對於高職畢業生選擇升學予以尊重，但會強化技術型高中課綱所重視的專業實作能力，在學生未來升讀技專院校時，仍能持續深化精進技術能力。