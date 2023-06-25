為何逾8成高職畢業生不直接投入職場、而是繼續升學？高職校長說，當政府廣設大專校院後，台灣的教育就變了，科大透過各種方式吸引高職生去升學；家長則說，只有高職畢業學歷找不到好工作，因此家長希望孩子繼續升學。

高雄市中正高工校長高瑞賢表示，絕大多數高職畢業生都升學，確實會讓一些基層工作沒人做。不過，現在許多基層工作所需要的技術在提升，高職畢業生升學進入科大，他們能學得更多專業能力，如果這些基層工作的待遇提高，相信仍會有人去做。

高瑞賢說，現在科大很需要學生，他們透過各種利多招收高職畢業生，並保證跟產業對接，科大畢業後可以去台積電、聯電、上銀等大公司工作，領比較高的薪水，高職生當然會走升學這條路。

擔任高職老師的全國教師工會總聯合會高中職委員會副主委臧俊維則說，2、30年前高職生每班不到10人去升學，現在不去升學的不到5人，情況已完全顛倒。他近幾年都遇到有學生高職畢業後想直接去就業，但卻陷入猶豫，因為其他同學都升學、自己卻沒有，他們來找老師問「我不繼續讀書，這樣好嗎」？

臧俊維指出，學生書念多了，想法就會改變，不想投入做起來很辛苦的勞力密集產業，而認為過去花了那麼多的金錢、時間及心力讀書，應該做符合投資報酬率的工作。但若絕大多數高職畢業生都去升學，基層工作沒有人做，就要找外勞來填補。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，在現在的台灣社會，只有高職畢業學歷找不到好工作，因此家長會希望自己孩子繼續升學，至少在科大4年當中，可以讓自己技術更專精，或是做出一些作品後，未來可找到比較好的工作。

蕭東原說，他高職畢業後就進入職場，工作一段時間後，再去讀二專；而他有一個兒子喜歡動手做，讀了高職後，馬上去讀科大。他認為，高職畢業生去升學不是壞事，這也是無法抵擋的趨勢。