漠視身體警訊，恐導致嚴重後果。新光醫院心臟內科醫師陳冠任近日分享案例，一名41歲壯年男子平時不菸不酒還有定期運動，日前在健身時卻突然失去呼吸心跳，搶救後才發現心臟三條血管嚴重堵塞，而致命原因來自就在健檢報告上，很多人都會忽略的一項紅字。

醫師陳冠任在臉書粉專「冠任醫師的異想世界」分享個案，一名41歲男子在健身房突發心因性猝死，當場無呼吸心跳，所幸在旁人急救下才恢復意識，檢查發現男子心臟三條血管堵塞嚴重，最重要的一條幹道100%完全阻塞，其他兩條血管也有80%、90%堵塞狀況。

檢查發現男子三條心血管有80%、90%、100%阻塞現象。（陳冠任醫師授權提供）

男子清醒後自述不菸不酒、無不良嗜好或是高血壓糖尿病，甚至定期運動，不解為何才40歲就有嚴重的血管栓塞，陳冠任檢視男子去年健檢報告後，也發現導致心因性猝死的關鍵原因。

陳冠任表示，原來男子體內「好膽固醇（高密度脂蛋白）HDL」過低，「壞膽固醇（低密度脂蛋白）LDL」又異常的高，長年下來導致血管退化狹窄，三條血路都坑坑疤疤藕斷絲連，後續只能做繞道手術或放支架，才能拆除體內的不定時炸彈。

陳冠任提醒，若是壞膽固醇超標，可能不見得會有不舒服的感覺，「甚至對很多人來說，只不過是一個毫不起眼的紅字罷了」，但這平凡無奇的紅字，可能有一天突然就讓你的人生「圓滿」了，千萬不能輕忽膽固醇的危害。