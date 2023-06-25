2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽第2站於今天（25日）進行單打決賽，最終楊亞依在「寶島內戰」中6比2、6比1擊敗李珮琪，不僅連兩周台塑盃女網賽單打封后，更成為賽史上第1位單、雙打雙料冠軍。

楊亞依昨天（24日）和搭檔曹家宜贏得雙打冠軍，今天繼續在單打奮戰，開賽前3個發球局雙方上演互破，不過19歲的小將楊亞依挺過亂流、及時回穩，4度破了李珮琪的發球局，更在第8局靠著愛司球先搶下首盤；次盤楊亞依延續氣勢，三度破發成功，僅讓李珮琪在第五局保住唯一一個發球局，最終楊亞依在第七局的第三個賽末點成功兌現，以6-2, 6-1封后，成為賽會史上首位雙料冠軍，更完成連續兩週拿下單打冠軍的高難度任務。

賽後楊亞依難掩喜悅，回顧過這兩周共拿下3座冠軍，嚴格的她仍維持上周自評的85分，自認心態和情緒可以再更穩定，「因為上一周已經打完一周，自己心態方面比較累，一場一場堅持下來，我覺得已經很好了。」

隨著連續兩周單打奪冠，楊亞依的職業積分獲得大進補，世界排名確定會改寫個人最佳成績，前進到330多名，一舉超越先前最佳的441位，她指出，今年的目標設定是200多位，並且參加大滿貫會外賽，笑說：「冠軍完就繼續，因為下半年才剛開始。」

身為台塑企業暨王詹樣公益信託的贊助選手，楊亞依在兩周在自家贊助商贊助的賽事拿下3座冠軍，也格外別具意義，她補充：「感謝台塑企業暨王詹樣公益信託對我的支持和幫助，我能做的就是把最好的成績回報給他們，我會繼續努力爭取佳績。」至於接下來的參賽規劃，楊亞依表示，明天（26日）會馬不停蹄繼續轉往香港參賽，隨後回國參加全運會資格賽。