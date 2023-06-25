瑞典國會修正了能源目標，否決40年前的「穩逐步淘汰核電」目標，並在條文中明確的表示建造更多核反應爐，以達成淨零碳排。

瑞典財政部長伊麗莎白•史凡特森(Elisabeth Svantesson)在議會表示：「我們需要需要穩定的能源系統，也就需要生產更多的電力，但同時，必須是清潔電力。」

瑞典將能源目標從以前的「100%可再生能源」，改為「100%無化石燃料」，電力是政府計劃的關鍵，該計劃期望到到 2040 年，電力需求翻倍至 300 TwH 左右，並在 2045 年實現淨零排放的目標。

其實，瑞典目前的電力已經非常乾淨， 98%的電力是公認的清潔能源，包括30%的核能、40%的水力、19%的風力、1.3%的太陽能；但是瑞典顯然仍然不滿意，因為40年由左翼政府提出的「在21世紀中期汰除核能，改為可再生能源」的設想，在核能機組到期與退役之後，那30%的核能就會變成巨大的電力缺口，瑞典國會意識到「用零碳排的綠能，取代零碳排的核能」，是一件浪費錢、浪費時間的無意義投資。觀察人士還表示，瑞典的這一決定，也含蓄地承認了風能和太陽能「不穩定且低品質」。

事實上，瑞典在2016年就準備做出改變，當時各政黨達成一項協議，可以在現有的核電廠內，添加新的核反應爐。然而，如果沒有政策補貼，新核電機組仍然太昂貴了。所以國會裡的中右翼聯盟表示，由於新反應爐對於推動向無化石燃料經濟的轉變至關重要，因此必須提出極慷慨的貸款，以及政策擔保。

目前瑞典國營有公共事業公司 Vattenfall 希望尋找有效的國際合作對象，建造2座具有實驗性質的小型模組化反應爐(SMR)，同時，延長現有的核電廠使用年限，這也意味著「逐步減核」的舊政策已被丟棄。

雖然瑞典的反核者批評「核電成本高昂、建設時間過長且不安全」，但是這個聲浪已經愈來愈小且不受歡迎了，對執政聯盟來說，他們現在想要削減的目標是「生質燃油」，雖然這種燃油混合了植物製成的燃料，但是近幾年的研究卻發現，生質燃油並不環保，燃燒後的二氧化碳排放量反而還略為增加，如果放任不管，瑞典就無法實現 2030 年的排放目標。