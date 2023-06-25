受雇參加入侵烏克蘭的瓦格納兵團突然兵變，引起全球關注。面臨俄國軍方可能動搖立場的俄羅斯總統普丁立即派出副外交部長魯登科第一時間前往北京，外媒認為這是普丁對中共國家主席習近平的求援舉動，而此一事件不論最後結果如何，對於北京對台政策都會有不小的影響。

《路透》指出，普丁在國內面臨重大政治壓力之際，即刻派出外交官飛往北京，顯是代表俄方在瓦格納兵變的問題上，緊急向中方尋求支持。俄副外長魯登科抵達北京後，很快地獲得中共外長秦剛的接見，中共外交部隨後發表的簡短聲明說，雙方就中俄關係以及「共同關心的國際和地區問題」交換了意見。

以中國的反應觀察，對於俄羅斯的突發狀況也是高度關切。美媒《紐約時報》說，瓦格納兵變事件損害了俄羅斯總統普丁的威信，而與俄羅斯「友好無止境、合作沒禁區」的中國將如何反應，不僅事關普丁的政治生命，也讓全球高度關注。

《紐時》記者還在推特上指出，「在整個俄烏戰爭中，如果有一件事能促使習近平重新考慮攻打台灣，那就是瓦格納集團的反叛行動了。」至今中國官媒《新華社》只就瓦格納集團兵變事件做出2次報導，其中一次是普丁發表電視講話。外界更加關注的是，在普丁應對瓦格納反叛行動中，普丁是否會與習近平通話，因為瓦格納反叛的結果必然會影響北京對台的決策。

Here’s coverage of the Russian Wagner insurrection in China state media. If there’s any single event during the Ukraine war so far that would make Xi rethink invading Taiwan (if he is considering that), this is it. The Biden administration’s aid to Ukraine has led to this moment. https://t.co/37KR29WrcT — Edward Wong (@ewong) June 24, 2023

在白俄羅斯總統盧卡申科出面調解後後，瓦格納軍團負責人普里戈津周日突然以「避免流血」為由同意停止向莫斯科前進，並且返回在烏克蘭的野戰營地。俄媒也報導說，俄國防部將有人事變動，針對普里戈津的叛國罪名將被撤銷，瓦格納士兵則將獲得法律豁免權。

法國媒體指出，相較於中國官方的謹慎及冷處理，中國網民則對瓦格納兵變熱議不已，不過可能因為網路審查的關係，偏多數的意見是「普丁不能倒」，認為他一旦下台，俄烏戰爭必將告終，西方國家的矛頭將會轉向中國。而以普丁在國際上的孤立處境，更需要中國的支持。

報導說，還有大陸網民把此事和公元755年唐朝發生的「安史之亂」進行比較，「叛亂」這個主題標籤的瀏覽量達到7.2億次。

普里戈津周日突然同意停止向莫斯科前進，並且返回俄烏爭前線後，這場瓦格納兵變危機似乎有迅速平息的傾向。大陸軍事評論專家宋忠平表示，中國將支持俄羅斯，同時強調不干涉其內政。中國官方媒體已開始報導莫斯科周邊地區平靜的消息，並指責西方媒體「炒作普里戈津兵變」、「製造俄羅斯內部矛盾重重的假象」，以及惡意攻擊「俄羅斯大廈即將倒塌」，顯見北京對普丁突然垮台的憂慮已經平緩下來，但後續的影響仍有待進一步評估。