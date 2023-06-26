在中國外交部發表上述評論之前，中國國務委員兼外長秦剛25日在北京會見俄羅斯副外長魯登科，就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。

綜合外媒報導，普里格津近月以來，持續對俄羅斯國防部長紹伊古與參謀總長格拉西莫夫不滿，指責他們未能提供瓦格納足夠軍備與彈藥。俄國總統普丁簽署文件同意讓所有在烏克蘭作戰的傭兵組織在7月1日前納入俄軍指揮體系，遭普里格津拒絕，雙方不和升級為公開反抗。

普里格津23日發表了長篇聲明，他告訴俄羅斯人，俄軍發動戰爭的所有理由都是謊言，只不過是「一小群混帳」（scumbags）宣傳自己、欺騙公眾與總統的藉口，指責為了獲取個人軍功的紹伊古應該對烏克蘭戰爭負責。普里格津沒有明確證據的指責俄軍用飛彈襲擊瓦格納兵營，誓言「為正義行軍」。

普里格津24日發布影片表示，軍隊將在24小時內進入莫斯科200公里範圍內，強調行動當時未有人員傷亡。雖然無法確定普里格津軍隊實際動向，但有影片顯示瓦格納部隊已進入莫斯科500公里內範圍。

烏克蘭總統澤連斯基形容，事件反映俄國政府內部核心處於混亂狀態，俄羅斯已失去控制。

但一天之內，普里格津被指同意，下令部隊停止揮軍前往首都莫斯科。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，在普丁支持下，盧卡申科成功斡旋，使普里格津同意停止部隊向莫斯科進發。

佩斯科夫表示，針對普里格津的刑事案件亦會撤銷，暫時未確認對方下落，但相信對方會遷居至白俄羅斯。同時，他指任何參與今次行動瓦格納士兵將不會面對責任，作為他們對俄羅斯曾經作出貢獻的回報。

但佩斯科夫拒絕透露俄國政府有否向普里格津作出任何妥協，即任何個人安全保障，強調與對方達成協議是希望避免衝突及釀成流血事件。