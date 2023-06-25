面對2024年總統大選，民眾黨參選人柯文哲表示，民眾黨連區域立委都找不到人，是自己的致命傷。2024總統可以選就選、不能選就算了。但柯文哲事後表示，現在「沒有理由退選」。媒體人吳子嘉斷言，柯文哲100%選到底；而且當柯文哲民調上揚的同時，立委的問題也就可以解決了。

吳子嘉25日在《董事長開講》網路直播節目中表示，柯文哲自述致命傷，沒有人選贏區域立委，最後兩、三個月，小雞扛母雞的時候，缺點就出來了。也就是說，柯文哲現在的民調，可能很高，但是到9、10月時，各黨立委提名人都出來了，民進黨立委一就位，資源就會下來，副總統賴清德的民調一定會再拉高。

吳子嘉接著指出，按照柯文哲的說法，9、10月以後，是小雞要扛母雞，目前只有一隻母雞，沒有小雞，就變成很多空氣飄來飄去，沒有辦法像打樁一樣到各個選區。

吳子嘉則斷言，柯文哲100%選到底。關於立委的問題，依據他民調上揚的同時，很多正義之士也會帶槍投靠。求人不如求己，當柯文哲民調高的時候，立委的問題也就可以解決掉。