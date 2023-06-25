Me too事件狂燒，各界都有不少人出面指控性騷擾慣犯，演藝圈中藝人許傑輝、宥勝、NONO、黃子佼都陸續被爆料，幾人也都道歉，許傑輝已退出娛樂圈，NONO也宣布停止演藝工作，黃子佼則情緒不穩送醫，網挖出黃子佼疑似因宥勝和孟耿如拍戲過於親密不滿，同劇男星也出來說話了。

男星邱志宇今（25）日透露剛出道時演過《22K夢想高飛》，近日他收到很多訊息詢問當時的拍攝情況，試圖打探宥勝和孟耿如的相處，他統一回應「我的戲份不多，就我所在的現場拍攝情形，兩位當事人都是專業演員，我沒有感受到任何奇怪或者令旁人覺得不舒服的狀態。」，他也呼籲「我們不是當事人，現在他們需要的是一個能喘息的空間，該道歉的就誠心道歉，還給受害人遲來的公道，然後盡快解決問題，讓彼此回歸正常生活。」

同時他也提到封鎖了一位曾拍過戲的朋友，那位朋友影射某位前輩性侵未遂，發現苗頭不對又見風轉舵，導致前輩提告證明自身清白，他更透露那位朋友的母親曾說「你們這部片為什麼某人可以一直當主角？他一定是有陪睡吧？！」還說女兒當不了主角是因為沒有陪睡，邱志宇不認同對方邏輯，他讚賞那位朋友很才華，「或許努力被看見真的不容易，但也不用為了被看見，而製造空穴來風的文章，去傷害一位曾經願意給你機會的前輩。」

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