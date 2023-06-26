台股端午連假休市期間，國際市場遭逢美國聯準會放鷹、英國意外升息2碼衝擊，包括：道瓊、S&P 500、那斯達克指數跌幅介於0.92％～1.28％之間，台積電ADR同期間跌幅為2％；另一方面，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團24日進逼莫斯科，然僅一天時間兵變已暫告段落，對全球股市可能是虛驚一場。

法人估計，台股26日開盤時會有補跌風險，但美股與台積電ADR在休市期間跌幅不算嚴重，不需要過度恐慌。PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，從歷史數據觀察，端午過後五日與後十日走跌機率雖較高，但現在至7月中旬為財報空窗期，有利多頭格局維持，接著就是要觀察全球股市何時恢復穩定。

更重要的是，從國際資金的動向來看，外資回補台積電的企圖心正在一步一步強化。根據統計，外資在2020～2022年期間，連續三年賣超台積電，且2022年賣超張數來到百萬張之譜。所幸，國際資金終於在今年回心轉意，豪擲2,907億元，轉為買超台積電53.4萬張，迄今回補幅度已超越2022年賣超的一半以上，若外資下半年保持穩健加碼台積電步調，有望一口氣抵銷2022年的賣超。

中信投顧總經理陳豊丰指出，台積電產業地位領先且獨特，加上2024年獲利成長性高，支持評價重新提升。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電是未來AI晶片發展的關鍵角色，估計台積電2024年將大幅擴大產能以支應GPU、特殊應用晶片（ASIC）帶來的增長。