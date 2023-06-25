近期「#Me Too」風波在台掀起不少討論聲浪，更甚之延燒至演藝圈，舉凡許傑輝、黃子佼、宥勝、NONO等明星藝人揭被人指出過往有「伸狼爪」的舉動。對此，在娛樂圈交友廣闊的資深音樂人許常德，也在臉書上發聲，透露自己：「最近收到一百多封被性騷的信。」且其中還有30至40封信與名人有關。

許常德近日在臉書上開啟直播，透露主題是：「講講最近收到一百多封被性騷的信。」此外，在文中也發表自己對於相關事件的看法：「道歉的重點，不是對方接不接受，是能一輩子持續並真心感謝有機會一直保有愧疚之心。」

許常德在直播中表示：「自己很隱諱的講，希望當事人能知道。」並緩緩道出自己收到信件的內容，指出有一對雙方皆為明星的情侶，其男方過往曾犯下「性侵」的舉動，而他在約一個多禮拜前，隱約知道事情將被爆出，然而他在事前竟先去私訊受害者，除了向對方致歉，也向對方提及：「你可不可以去舉報我，因為我寧願被你舉報、死在你手裡，也比另一個人去舉報要好，更稱想趁此次機會把女朋友甩掉。」讓許常德不忍指出這話術讓他印象深刻。

此外，許常德也透露：「自己會直播，就是想告訴大家，自己都會閱讀收到的信件。」指出雖然自己不是專家，僅能當個傾聽者，但這段時間，大家遇到類似事件，可以不用「走極端」，因為網路上也有很多方式可以獲得幫助。此外，許常德也向「加害者」喊話：「道歉是一種與自己有關的態度，不管別人接不接受，也不能強求受害者接受你的道歉，但至少讓身邊的人看見你的態度，而相信你有在改變。」

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