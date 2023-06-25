根據大陸《央視》報導，轟-6K戰略轟炸機貼海飛行近300公里，驅離航行到南海的美軍雷根號航母。退役陸軍少將、桃園市議員于北辰在政論節目中表示，他沒有看到小的去鎖定大的。前海軍艦長呂禮詩指出，于北辰又說錯了，于北辰常常提到datalink(數據鏈)，共軍別的空中載台不一定有，但轟-6轟炸機還真的有。他更忍不住說，于北辰有任何問題，歡迎他留言討論，請不要再丟人了。

呂禮詩25日在臉書發文表示，于北辰的軍事知識，就如他自己說的，實在太少。這次于北辰又說錯了，于北辰常掛在嘴邊的魚叉及雄二/三飛彈的尋標器，還真的比被攻擊的水面艦艇小的多；于北辰還常常提到datalink，共軍別的空中載台不一定有，但轟-6轟炸機還真的有。戰時，當轟-6收到鏈傳目獲資料，不必開啟自身雷達，即可發射CM-401這種反艦飛彈，這種模式稱之為「射後不理」（fire-and-forget, FAF）。

呂禮詩接著指出，于北辰上次自稱學過材料力學，說福建艦甲板上鋸齒狀的痕跡「當然是裂掉」，結果被美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）「中國實力」（ChinaPower）項目特別發文澄清，此種錯誤言論可能會嚴重低估中國大陸不斷增長的軍事實力。呂禮詩表示，于北辰有他的LINE，有任何問題，歡迎敲他留言討論，請不要再丟人了。