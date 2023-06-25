2023安聯小小世界盃4強決賽今天（25日）在台灣師大校本部進行最後一天賽事，TFC隊囊括U8、U10二項冠軍，連續兩年成為賽會最大贏家。

TFC隊先在U8冠軍賽中經過PK賽擊敗夢幻光芒奪冠，跟著在U10冠軍賽時又以4比1氣走足愛踢FC再進帳1座冠軍，球隊墨西哥籍教練艾貝托（Alberto）賽後興奮表示，今年他們踢得特別辛苦，因為參賽球隊越來越多、實力也相當接近，許多小球員對足球保有高度的熱情，甚至有家長不惜長途跋涉每周從苗栗將小朋友送到台北來學足球，他認為台灣只要政府持續支持、企業積極投入，未來絕對有機會培養出更多人才，實現踢入世界盃足球賽會內賽的夢想。

U12組賽況，以台中市協和國小為班底的終極快車FC，面對桃園文山來勢洶洶的挑戰，在馬浩恩、王誠雙槍的攻勢下，頻頻以防守反擊快攻各下一城，終場便以2比0辛苦摘金，終極快車FC總教練許忠全賽後指出，由於兩周前參加許多重大賽事，陣中不少球員肌力尚未回覆最佳狀態，此役他要求全隊以組織戰為主，透過反快攻突破對方防守積極搶分。

U15組去年以1球之差飲恨失利的龍興FC，今年重振旗鼓誓言奪回失去的冠軍，每場比賽前後總教練鄭仕捷都嚴格要求所有球員忘記上一場的勝負，將比賽歸零以平常心出賽，謹慎處理每一球，也一路前進到冠軍賽，在最終戰役陣中多點開花，以4比1擊敗建功高級中學CKSH黃帶走勝利順利封王。