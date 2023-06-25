藥師工作、工時穩定，是不少人考慮的行業，有網友聽聞藥師畢業後到醫院工作，薪水大概只有6萬左右，好奇是不是考國營事業比較好，結果被不少內行人糾正，藥師若是能自行開業，或是到藥廠上班，薪資可以再翻好幾倍。

「藥師薪水到頂很高嗎？」一名網友在PTT八卦板發問，聽聞藥師很難考，畢業後到大醫院服務，薪水最高差不多6萬，好奇如果到診所上班薪水會不會更高，比起考國營事業當雇員，哪個發展性比較好？

貼文引起眾人討論，認為藥師收入穩定，「去連鎖藥局上班應該就是6-8」、「藥師去一般醫院上班年薪真的很慘」、「診所混久了8萬左右」、「就穩定，靠當年的醫藥分家才有現在還尚可的收入」、「認識的好像是說大概8~9」、「不受景氣影響，醫療業公務員」。

也有內行網友指出，藥師要增加收入還有2個途徑，「開連鎖藥局自己當老闆，賺錢無上限」、「家裡有錢能開藥局的話，其實也不差藥師那份薪水了」、「我堂哥是自己出來開店，感覺不錯賺」、「開藥局可以月入20、30萬以上」、「私人診所8萬到頂，要往上要去藥廠或開業」、「藥師去外商藥廠待遇最好」。

根據104人力銀行薪資估算，藥師收入以年資區分，1年以下月均薪約5.8萬元，10年以上月均薪可達6.7萬元。