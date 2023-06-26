兒童遭拐騙的悲劇時有所聞，親子失散造成家人生離的痛苦，一生皆難以忘懷。大陸保姆何小平出於迷信偷走雇主的孩子，26年後良心發現欲歸還，卻發現雇主夫妻在她抱走孩子第4年，便找回了一個「親生兒子」。經過確認，發現當年鑑定結果有誤，為此生母將河南高院告上法庭索賠195萬餘元、精神損失100萬元。

綜合陸媒報導，何小平是四川南充人，18歲時經人介紹嫁給了同村的劉某，19歲生下第一個兒子。在重男輕女的農村，何小平能一舉得男，地位直線上升，遺憾的是這個孩子沒能留住，滿月10來天便夭折了，痛失愛子的她傷心不已。2年後再度有孕，又是一個兒子，這一次何小平格外重視。

何小平花了很多心思看顧孩子，或許是先天不足、醫療條件不夠，孩子依然夭折了，一連失去2個孩子，何小平飽受打擊，此時最需要的是安慰，無奈當時的農村不光重男輕女還封建迷信，覺得是當母親的她剋死了兒子。閒言碎語不斷，其中有個老人提出命太硬是可以破解的，那就是撿個別人家的孩子來養。

很不幸，被看中的人家便是朱某娟家，當時朱某娟的兒子才幾個月大。何小平偽裝得很好，絲毫沒有表露出歹心，加上有過2個孩子的經驗照顧得非常細心。相處一段時間後，朱某娟和程某平也就更放心了，不料何小平一看時機合適便2兩人外出之際將孩子抱走，一路奔回老家，給孩子改名劉金心當做是自己的孩子撫養。

撿回一個孩子沒多久，何小平順利懷孕，生下一個健康活潑的女兒，她也曾想過要把孩子還回去，又怕還回去女兒再度夭折，也怕自己坐牢，只好作罷，這也未能挽留她與劉某的感情，2個人還是離婚了。另一邊朱某娟夫妻發現孩子丟了之後急得不行，四處找也找不著，這個本幸福和諧的家庭瞬間沉寂下來。

伴隨朱某娟夫妻的只有眼淚和悔恨，一直到4年後，他們找到一個跟照片模樣相似的孩子。這個孩子被轉賣過3次，朱某娟拿不定這個孩子是不是自己的，遂提花費1500元找警方做了鑑定。給出的鑑定結果是親子關係，所以他們此後停下了尋找孩子的步伐，精心將愛子撫養成才。

20118年1月，何小平良心發現，前往公安局自首，稱自己抱走了朱某娟夫妻的兒子。她說自己是看一個尋子電視有感，裡頭的父母一生都在尋找丟失的兒子，一找就找到70、80歲。這才意識到當年的自私，想要還回孩子，鑑定顯示劉金平才是朱某娟的親子。

至於另一個孩子，應該是當年的鑑定結果有誤，為此朱某娟還將鑑定的河南高院告上法庭索賠195萬餘元、精神損失100萬元。河南高院給出的解釋是當年DNA技術剛引進不久，在某些方面存在局限性，並表示道歉願意賠償。不過雙方就索賠金額未達成一致，具體金額還得看後續調解。

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