當今詐騙手法多樣，一名男網友23日收到詐騙集團冒名中華郵政的訊息，告知「因有未繳關稅，包裹無法如期送達」，還留下「確認您的交貨：點擊這裡」的連結，企圖誘導選按，讓他見狀立刻識破，並將畫面截圖發至網路，直呼「我終於收到了」，以此提醒其他網友。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張截圖，可以看到介面上方綠色字樣的「中華郵政全球資訊網」，搭配中英文和LOGO，下方則註記「版權宣告（copyright）」圖樣。至於內文顯示，由於用戶有一筆新台幣52.76元的關稅未繳，因此無法在5月30日遞送包裹，預計下次交貨日期是6月23日。

同時，該則詐騙訊息告誡，用戶若5月30日中午12時之前沒有付款，可能導致包裹被丟棄或退回給發件人，除了附上「確認您的交貨：點擊這裡」的綠色連結，企圖誘導選按，還於文末寫下「這是一封自動發送的郵件，請不要直接回覆此電子郵件」。

對此，原PO直言，常常看到旁人分享接獲的各類詐騙簡訊，但自己從未收過，還以為已被詐騙集團棄之不顧，「就在剛剛，我終於收到了。」不過，由於他確定沒有郵局的包裹，因此在識破詐騙簡訊後就將畫面截圖發至網路，提醒其他網友。

（圖／翻攝自「爆廢公社二館」臉書）

貼文一出掀起討論，網友相繼表示「恭喜你終於跟上時代」、「你要不要打電話去問郵局是否為真？有連結的不要隨便點下去，這是我不中毒的方法」、「我之前就有收到這樣的簡訊了，真的騙很大，我也有私訊給郵局，說他們的名號被盜用了」、「真的很不專業，居然不知道台灣沒有後面小數點的錢，還敢騙」、「國外的應該很少用郵局寄送」。

另外，也有網友分享其他類型的詐騙簡訊，民眾不妨檢查詐騙簡訊界面上方顯示的電話，若為「+60」或「+66」開頭的號碼即為詐騙。

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