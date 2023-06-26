二○二三年已經行駛近半，在美國連續升息十次、共升二○碼的情況下，景氣下滑，企業營收、獲利衰退是必然，今年台灣各項經濟數據表現都不佳，例如全體上市公司去年第四季淨利五八八八億，今年首季五九九六億，都幾乎比過去連續六季獲利減半，這是企業獲利衰退最顯著的表徵。

而總體經濟表現不佳，台灣首季出口衰退十九．一七％，五月出口繼續下滑，這是連續第八個月的衰退，出口衰退是企業獲利衰退的延伸。再從外銷接單來看，幾乎所有次產業都呈現衰退，只有最早出現衰退的是資通訊縮小衰退的幅度，而今年首季ＧＤＰ也出現負三．○二％的衰退，這些全面衰退的數字，照理說資本市場沒有理由會大好，不過ＡＩ帶來新浪潮，再加上地緣政治特殊的變化，讓這個世界走出完全不一樣的新棋局。

美國科技股領軍前行

我們常說「五窮六絕」，第二季經常是景氣的最淡季，不過五月、六月全球股市都表現得十分精彩，美國幾個重要指數如道瓊上漲四．二八％，標普五○○上漲五．五％，Nasdaq上漲五．八三％，費城半導體大漲六．三七％。亞洲市場也表現十分精彩，日本日經指數六月已大漲二八一二．二，漲幅達九．一二％，漲幅居世界之冠，台股加權指數上漲四．二八％，櫃買上漲三．六三％，今年表現不佳的香港恆生指數拉出九．九％漲幅，國企指數上漲十．八七％，滬深三○○上漲四．三四％，全球股市幾乎是全面奔馳的景象。

如果把今年全球股市全面掃瞄一下，到六月十六日為止，費半指數最高跑到三七四三．四三，已拉出四七．八四％的大漲幅，距離去年四○六八．一五的最高點，大約八．六七％，費半大漲也拉動重量級科技股指數大漲，Nasdaq 100指數今年大漲三九．七二％，比Nasdaq指數三二．四六％的漲幅還大很多，而這當中Nvidia一路飆升，這比道瓊指數今年小漲四．三五％、標普五○○上漲十五．八六％都出色。

這當中今年引領全球的是黃仁勳帶動的ＡＩ革命，Nvidia年初跌到一○八．三一美元，這回大漲到四三七．二一美元，市值達一．○七兆美元，這是全球第七家市值突破一兆美元的企業，這次全球升息二○碼，照理說景氣下滑是必然，但也意味了美國升息將到盡頭，五月美國ＣＰＩ跌到四％，六月的ＣＰＩ正好對照去年六月最高的九．一％，我估計六月ＣＰＩ會降到三∼四％之間，接下來升息壓力會大大減輕，去年科技股因升息造成的殖利率偏低，使得股價慘跌，今年升息將到盡頭，科技股又帶領美股前行。

這一波Apple及微軟都領先創下全球新高，Apple跑到一八六．九九美元，市值再度逼近三兆美元，微軟也創下三五一．四七美元歷史新高，突破去年的三四九．五四美元高點，市值跑到二．五九兆美元。微軟是OpenAI的投資方，這次成了ＡＩ最大受益者，Google這回跑到一二六．七美元，市值來到一．五七五兆美元，表現也不差。還有去年慘跌到八八．○九美元的Meta，這次跑到二八七．八五美元，市值來到七二二五．五億美元；Tesla在眾多放空籌碼中脫穎而出，股價跑到二六三．六美元，市值來到八二三七．八三億美元。

從Apple、微軟、Google、Meta到Tesla，Nvidia是貫穿全局的焦點，這場新的ＡＩ革命也牽動台股的走勢，台積電ＡＤＲ這次最高跑到一一○．六九美元，雖然距去年新高一四七美元仍有一段距離，但台積電正是隱身在Nvidia最重要的後勤供應鏈成員，Nvidia奔馳，台積電也會成為主要受益者，台股也是大贏家之一。

台股將隨日股再起

除了美國科技股奔馳，今年全球股市最大黑馬是日本，日經指數今年已大漲七六七八．二六，漲幅高達二九．四四％，從個別市場來看，日經指數今年漲幅全球第一，從一九八九年泡沫經濟吹破，日本失落三○年，這三○年來日本股市漲幅一直都敬陪末座，這次異軍突起，正是地緣政治牽動的世界巨大事件，對比香港、上海、深滬今年仍停留在去年附近，可以看出世界彷彿又回到一九六○年代美日安保條約的時代，日本再起已無庸置疑，台灣也會跟著日本再起。

今年台股加權指數從一四一三七．六九出發，最高來到一七三四六．三二，漲幅二二．七％，櫃買從一八○．三四到二二五．○五，漲幅二四．七九％，如果以六月十六日收盤價來算，今年台股上漲三一五一．二二，最值得注意的是外資買超四三二六億元，過去五年間，外資只有二○一九年是買超的，一八年賣超三五四八．六一億，二○年賣超五三九四．六九億元，二一年又賣超四五四○．○七億元，去年寫下空前的一．二三二五兆台幣，外資賣超台股逾二．二兆，台股在去年大跌四○八一．一五億，今年四三二六億元買超是僅次於○九年四八○一．四九億元的第二大買超，已經拉動指數逾三千點的大漲幅，距離歷史高點只有七．三四％，比費半指數更接近歷史高點，接下來要看台股是不是搭上日本創下三○年新高的列車往前奔馳？

伺服器與地緣政治有關

這次ＡＩ帶來的新革命，台灣無疑站在最核心的位置，今年所有大漲的個股中都與ＡＩ有關，台積電五月大漲五六元，漲幅十一．一六％，六月再漲三一元，漲幅五．五六％，台積電是撐起台股站上一萬七千點最重要功臣，但是真正拉動台股大漲幅的大致都是ＡＩ關連產業。例如，三大ＩＰ廠之一的創意五月大漲四九九元，六月又大漲一五五元，股價創下一七一五元空前新高；世芯ＫＹ五月大漲四七○元，六月又大漲一八五元，股價創一八八○元新高，M31五月漲二九五元，漲幅五二．八％，六月又漲八九元，股價已經到了九八五元。

第二個是伺服器供應鏈，ＡＩ伺服器涉及高速運算及資料儲存，這當中安全是重要考量，因此，伺服器一定與地緣政治有關，這次ＦＩＩ（工業富聯）在上海從七．八飆升到二六．七四人民幣，股價已經翻了好幾番。但中國生產的伺服器可能會侷限在中國，在「友岸外包」中台灣的ＡＩ伺服器可能有更大發展的空間。

這次廣達、光寶科、技嘉、緯創都是大贏家，廣達五月起漲，單月大漲三○．六元，漲幅三五．六四％，六月又漲三二．五元，漲幅二七．九％到一四九元。技嘉五月漲五五．五元，六月再漲六八元，創下二六一．五元歷史新高，而且，過去一直以來，微星股價一直領先技嘉，這次技嘉比微星高出一○○元左右，這是從來沒有出現過的事。還有光寶科突破百元，這也是對宋恭源交棒很大的肯定。

這次股東大會，林百里有備而來，他告訴大家，以後沒有內含ＡＩ的資通訊產品都賣不掉。而緯創的林憲銘則大喊台灣的ＩＣＴ企業市值太便宜，他的看法是台灣ＩＣＴ產業貢獻這個行業四千多億美元產值，而全球產值約六千多億美元，台灣已占七成比重。如果對照ＨＰ市值三○六億美元，Dell也有三六二億美元，台灣有全球競爭力的企業市值應有越過兆元台幣的活力。緯創五月大漲四三．四％，六月又漲二○．二四％，股價跑到八三．一元，這是歷史新高！緯創市值也拉升到二三二六億，這遠遠超過金仁寶總和，也超越英業達，跟華碩平起平坐，這是台灣ＩＣＴ產業一次大洗盤。（全文未完）

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