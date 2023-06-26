星座專家唐綺陽分析6／26~7／2星座運勢，本周海王星逆行，近期一系列人設崩塌，以及各種受害者自白和虛實不明的爆料，讓人分不清是非真假，更突顯出「何謂海王能量」，所有平靜與美好都是假象，事情真相總是讓人感到失望，並且會持續到周六（7／1）問題才得到改善。

本周水星進入巨蟹座，在周二（6／27）前需謹言慎行，否則容易捲入麻煩之中。另外，水星雙子最後衝刺，與冥王星形成相位，小心八卦事件起了決定性的作用，將有翻車的跡象，眾人變得更敏感、觀察力強，對神秘事物特別感興趣。金火進入獅子座，年輕人及新生代表現出色，眾人熱衷參與時尚熱鬧活動。金星天王星入四分相，注意金融相關波動，自我價值觀會有所變化。

星象影響：海王星逆行、水星進巨蟹、金火進入獅子座、金星天王星入四分相

【累的：牡羊座、金牛座、獅子座、雙魚座】

牡羊座：聰明應對爾虞我詐，容易抓住另一半語病

金牛座：放輕鬆能做更好，感情注意突如其來的轉變

獅子座：擅長的事不可掉以輕心，欣賞不同類型的對象

雙魚座：工作事務必須親力親為，注意感情上的金錢糾紛

【穩的：雙子座、巨蟹座、天秤座、水瓶座】

雙子座：事業穩定有貴人相助，感情方面記得回應對方

巨蟹座：工作停滯請稍安勿躁，戀情上避免想太多

天秤座：奮鬥之餘需照顧身體，感情相處合拍有未來發展

水瓶座：事業與海外有連結或跨領域，適合遠距離戀愛

【讚的：處女座、天蠍座、射手座、摩羯座】

處女座：有谷底翻身的機會，戀情也有出乎意料的幸運

天蠍座：事業獲得讚賞提升自信，連帶感情運勢提升

射手座：忙於照顧工作夥伴，避免濫情引發糾紛

摩羯座：工作順利溝通順暢，日久生情對象有機會往下發展