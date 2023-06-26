心血管疾病高佔死亡原因的前茅，動脈硬化是造成心血管疾病的主要原因，心臟科醫師表示，一項新研究比較傳統地中海飲食、綠色地中海飲食等3種飲食方式後，18個月後發現，綠色地中海飲食，動脈硬化程度減輕幅度最高，也就是最有利於主動脈的健康。

美國芝加哥榮民醫院心臓加護病房前主任謝安民，日前在其臉書貼文表示， 隨著年紀漸增後，主動脈的老化和退化是不可避免的，動脈硬化是動脈老化最常見的病變。

他表示，動脈硬化是造成心血管疾病的主要原因，動脈硬化病患的心肌梗塞、中風、腎衰竭、死亡率的可能性都會增加，而高血壓被認為是「無聲的殺手」，主要是藉由「動脈硬化」這方式增加死亡風險。

如何知道是否有動脈硬化現象？謝安民表示，除了可藉由醫學成像或血管攝影來診斷觀察外，研究方面可用各種方法測試脈博波傳播速度，脈搏在硬化的動脈內傳播特別快。

他表示，去年有一項研究比較3種飲食，包括綠色地中海飲食、傳統地中海飲食和一般健康飲食，來了解脈博波傳播速度的影響。經過18個月後，這3組的脈博波速度分別減少15%、7.3%、4.8%。此結果顯示，飲食中含多酚最多的綠色地中海飲食，從主動脈近端脈博波速度來看，動脈硬化程度減輕最多，也就是最有利於主動脈的健康。

他補充，地中海飲食是泛指處於地中海沿岸的南欧國家，以蔬菜水果、魚類、全穀類、五穀雜糧、豆類、堅果和良好食用油（如橄欖油）為主的飲食。綠色地中海飲是改良版地中海飲食，增多來自植物的食物，更嚴格限制進食紅肉及加工肉類（例如香腸）。