美國國務卿部林肯日前結束訪問大陸行程。但前腳才剛離開，大陸航空母艦「山東號」又現蹤台灣海峽。國防部表示，中共山東號航艦編隊，21日沿臺灣海峽以西向南駛。國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處。對此，前立委蔡正元24日就表示，「山東艦的用途其實最主要的應該還是在南海跟西太平洋，中國大陸未來還可能發展出核能航空母艦，那這樣一來，對於印度洋上面保衛中國大陸的貨輪就更有底氣」，引發討論。

蔡正元24日在中天節目《前進戰略高地》中表示，「通過台海不是作戰任務啦，因為台海本身平均深度只有50公尺，這不適合航空母艦作戰的地點，航空母艦是一種所謂深藍海軍，要找個海洋深度比較深的地方演練，這只有西太平洋，所以山東艦到西太平洋演練是正常的，那個地方是非常好海域，更重要的還可以訓練拒止策略，就是阻擋美軍靠近西太平洋」。

蔡正元更說，「到那邊演練，某種程度就是一個圍島演習，以後封鎖台灣島必須要做的演習科目，那它到西太平洋通過的途徑，只有通過巴士海峽或是宮古海峽，這兩個是最現成的海域，而要攻打台灣的任何軍事基地，大概不需要用到山東艦，那個是殺雞焉用牛刀，不符合成本也沒必要」。

蔡正元更指出，「山東艦的用途其實最主要的應該還是在南海跟西太平洋，美國拉攏印度的目的就是，當有必要中美對峙的時候，美國想要遏止麻六甲海峽的咽喉，讓中國大陸的能源運輸線、貨物運輸線、糧食運輸線，這三大項目都遭到美國的阻攔，中國大陸未來還可能發展出核能航空母艦，那這樣一來，對於印度洋上面保衛中國大陸的貨輪就更有底氣，所以現在雙方都還在整軍備戰當中」。