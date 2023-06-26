民進黨總統候選人、副總統賴清德20日拋出補助私立大專院校學生學雜費2.5萬政策，行政院長陳建仁21日再接力加碼，宣布高中職學費全面免費。而最近有一份最新的民調指出，對於賴清德提出私立大學學費補助政策，是否能夠拉抬選情，有60％的民眾認為「賴清德明年得票在500萬票~600萬票之間」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》24日對於「賴清德提出私立大學學費補助政策拉抬選情」進行了網路民調，截至25日23時，已有1萬人進行投票，有8％的民眾認為「賴清德明年得票在700萬票~800萬票之間」、有5％的民眾認為「賴清德明年得票在600萬票~700萬票之間」、有60％的民眾認為「賴清德明年得票在500萬票~600萬票之間」、有11％的民眾認為是「其他意見」、另有16％的民眾認為「沒意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「千萬不可再讓民進黨執政！」、「重要的是提升學生競爭力」、「賴現在支持度大多在35到37％，推斷得票率應該在42％左右」、「不管賴清德提什麼政見，就是要下架民進黨啦！」、「管你幾票但肯定不會有我那一票」、「絕對不會給他任何票的」。