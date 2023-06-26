板橋幼兒園案引發社會討論，綠營民代、專家輪番攻擊新北市長侯友宜，遭台灣事實查核中心認證為不實訊息。前立委郭正亮25日在《鄭亦真辣晚報》節目強調，侯陣營現在有進步，但兩個對手更可怕，選舉是比對手，不是比自己。好比新黨台北市議員侯漢廷23日提告民進黨總統參選人賴清德等10人，就比侯辦早了一天。而毒理專家招名威道歉了，賴辦發言人戴瑋姍仍不道歉，除誹謗外還可告《選罷法》蓄意使人不當選。

侯友宜競選工作室今(24)日也舉發副總統賴清德及其競總發言人戴瑋姍散發假訊息。前立委郭正亮感嘆，侯辦「出手不夠快準狠」，看戴瑋姍還在嗆侯友宜轉移焦點，代表她毫無悔意，就應該再告一條加重誹謗，卻沒有後續新聞。

「不是啊，因為那個招名威已經道歉了，劉美芳也道歉了，只有妳不道歉！」郭正亮提到，劉美芳是對1999那個部分道歉，招名威是同案，但戴瑋姍就是死不認錯，所以在這種情況，你當然要加告！招名威道歉了，因為誹謗罪是要有真實的惡意，如果你都不道歉，那就表示你是故意的，所以這是一個對比：招名威明顯就是認錯，說：我講錯了，請大家原諒！那大概誹謗罪就難以成立了。「妳戴瑋姍不是耶，妳不認錯耶！」

郭正亮指出，妳不認錯就表示，妳是蓄意的，事實上還有另外一個可以告，就是違反《選舉罷免法》，妳蓄意讓人家落選。坦白講，看到侯友宜總部去告，他晚了侯漢廷一天，侯漢廷一出手就告10個！就覺得侯總部真的還是有點太仁慈。

「選舉你如果處於落後狀態，你如果是在野黨，你出手要快準狠，要狠到所有的人都看到！」郭正亮強調，侯陣營現在有進步，可是你那兩個對手，進步得比你還可怕！因為選舉是比對手，不是比自己，「你當然有在進步，我同意啊！」競總也在進步，整合也在加強。「可是柯P已經從鯊魚不知道變成什麼魚了！」