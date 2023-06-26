俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」兵變，但24小時後戲劇化快速落幕。前立委郭正亮25日在《國際直球對決》節目強調，西方世界只高興了一天，俄羅斯總統普丁幾小時內定調瓦格納的兵諫是叛國行為，讓俄國氛圍迅速改變。瓦格納在俄聲望高，因為民眾覺得國防軍在鬼混。普丁的決斷把危機變轉機，他接下來會整頓國防部，也會解編部分瓦格納並觀察，然後國防軍就要表現給普丁看，所以烏克蘭反而會面臨更大的壓力。

「我覺得比較像是兵諫，要清君側！」郭正亮表示，因為普里格津他的認知跟俄國防部有很大的落差，包括補給不佳，還有誤打到他的部隊，長期對國防部的貪腐也有所批評，他覺得這個聲音好像始終沒有辦法傳到普丁，他就有點清君側的味道。他本來是叫作「正義遊行」，就是從他南部的駐防地，要往前走進莫斯科。但是他沒有想到普丁這麼快出手，大概在事發幾個小時就發表演講了，就直接定調，他這樣是叛國！

郭正亮提到，普里格津本來在正義遊行的途中，還很多民眾跟他合照，因為他是俄羅斯的網紅！在普丁定調之後，就迅速氛圍都變了，這表示普丁還是掌握全局。雖然瓦格納的編制只有3萬，可是如果真的讓他衝進莫斯科，那是不得了的事情。因為軍事的這種譁變，坦白講是連動的，怎麼知道其他的力量會不會趁機來幹嘛？事實上這個在俄羅斯發生過多次，普丁是很了解歷史的人，他當然不能讓這件事情發生。

「可是他很聰明啦，他就想說，我還是要讓你有個下台階！」郭正亮指出，所以普丁就去找他們共同的兄弟，白俄羅斯總統魯卡申科。魯卡申科跟普丁跟普里格津，三個人大概都是二十年的朋友，就說給普里格津一個流亡的地方，確保你的安全。但是他提的議題，普丁接下來應該會做一些調查。有兩個部分，第一個是俄羅斯你的國防軍為什麼老是打敗仗？為什麼都是瓦格納在打勝仗？所以瓦格納在俄羅斯民眾的聲望會高。

郭正亮強調，俄羅斯的民眾一定有這種感覺，覺得國防軍在鬼混，這個鬼混不只包括戰力，而且還包括貪汙。「我也不認為普里格津沒有貪汙啦，可是總之國防部是更嚴重！」他是直接同時指控國防部長紹伊古跟參謀總長，所以接下來普丁會作幾件事，這個坦白講澤倫斯基不要高興，第一個就是他會去整頓國防部，去查一些案子。第二個就是瓦格納要做部分的解編，那個囚犯的部分可能就會解編掉，有一些就納入國防軍。

「接下來他就觀察普里格津，在白俄羅斯的狀況。」郭正亮直言，如果你還在那邊遙控、搞鬼幹嘛的，不排除普丁會做動作，因為這種特工出身的，腦袋是有好幾條天線的，他是深謀遠慮的人。意思就是普里格津你就好好待在白俄羅斯，你的眾多兄弟，我就刑事追訴通通都不辦，就做個了結這樣。接下來普丁就要看國防軍怎麼去打俄烏戰爭，如果你就像普里格津講的，根本就沒辦法打，紹伊古跟參謀總長未來也會被整頓。

郭正亮總結，普丁在很快的時間做了決斷，把一個危機變成了轉機，俄羅斯國防軍要表現給普丁看，所以烏克蘭反而會面臨更大的壓力。