國防部官員日前證實，美方將協助台灣獲得北約的Link22資料鏈技術，而軍事專家施孝瑋也披露Link22資料鏈對於國軍的重要影響。

施孝瑋24日於網路節目《孝瑋談軍事》指出，最早發展Link4、Link4A、Link11、Link16，到現在Link22。Link4A是船對船、飛機對飛機，分享範圍不會無限大，必須在一定距離內，有點像兩個蘋果手機開熱點，AirDrop某種程度就是Link4的概念。

施孝瑋舉例，F-16的DataLink打開，就具備AirDrop的功能，又如民航機相距1、2千呎，還可以拍照片傳給另一架飛機，這就是Link4的概念。

至於Link11，施孝瑋分析，作戰範圍擴大後，軍艦跟航空母艦戰鬥群以及戰機之間如何有DataLink？這就是Link11。

Link4和Link11合在一起，建立「共同戰場圖像」，Link16初步就是要做這件事，有點像AirDrop和Link11結合，透過傳輸器產生環狀鏈路，有點像電腦連線遊戲的共同打怪，當登入後，雖然相距幾百公里，但可以看到彼此看到的景象。

施孝瑋指出，Link16發展較早，頻寬受限；美國也發現和國外系統不相容，因此2000年後，希望資料鏈把所有資料通通吃進去，演進結果就是Link16升級到Link22。